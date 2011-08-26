Турчинов вычислил, на каких улицах Киева действует Конституция

Окружной административный суд Киева не запрещал сторонникам оппозиции после митинга в парке имени Тараса Шевченко в День Независимости Украины идти по улице Владимирской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил первый заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ в интервью журналистам.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, Окружной админсуд Киева превысил свои полномочия, установив ограничение права на мирные собрания граждан путем запрета проводить митинг в центральной части города Киева.

«Несмотря на то, что в судебном решении были перечислены почти все центральные улицы столицы, улицы Владимирской там не было», - подчеркнул он.

«Они сделали полный перечень всех существующих партий в Украине, которым установили ограничение права на мирные собрания практически на всех центральных улицах. Именно на этих улицах, по мнению суда, Конституция Украины должна была прекратить свое действие», - возмутился А.ТУРЧИНОВ.

«В то же время на улице Владимирской, по решению суда, Конституция действовала, и поэтому мирное шествие проходило не только в соответствии с Конституцией, но и в соответствии с поданными заявками», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«По-видимому, это была их техническая ошибка, что они забыли вставить улицу Владимирскую или другие улицы. Нужно было сказать, что вообще по всей территории Украины не действует Конституция», - сказал он, добавив, что тогда бы у работников МВД были какие-то основания останавливать мирных граждан.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал 24 августа провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины только возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались идти пешим ходом к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

В свою очередь, Главное управление МВД Украины в г. Киеве заявило, что участники акции ранили шесть милиционеров.

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по факту столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа.

Сегодня, 26 августа, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что оппозиционные народные депутаты Украины собирают подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против должностных лиц Министерства внутренних дел, которые отдали приказ подчиненным помешать проходу и применили слезоточивый газ на улице Владимирской против участников митинга по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.