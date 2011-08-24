«Беркут» перекрывает улицы вокруг места митинга оппозиции

Работники спецподразделения «Беркут» начали перекрывать улицы, прилегающие к парку Шевченко, где сейчас проходит мирный митинг оппозиционных политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

В партии считают, что таким образом милиция хочет помешать сторонникам оппозиции провести шествие по центральным улицам города.

На улицу Владимирскую, по которой можно попасть в центр города, пройти очень сложно, поскольку милиционеры выстроились в четыре ряда.

Практически все прилегающие улицы заполнены автобусами с работниками спецподразделений.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал сегодня провести митинг у памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако вчера, 23 августа, Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины лишь возле памятника Тарасу Шевченко, запретив, таким образом, массовые мероприятия на других центральных площадях и улицах столицы.

Сегодня перед началом митинга первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что представители и сторонники оппозиции после митинга возле памятника Тарасу Шевченко планируют идти на улицу Банковую к Администрации Президента Украины.

Позже на митинг пришли государственные исполнители, которые зачитали решение Окружного административного суда столицы о запрещении пешего шествия в центре города.