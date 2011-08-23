Качный: социальные программы Киевщины профинансированы полностью

Председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ констатирует, что выполнение бюджета Киевской области позволило профинансировать социальные программы в полном объеме.

Об этом А.КАЧНЫЙ сообщил УНИАН.

В частности, отметил председатель облсовета, девятая сессия Киевского областного совета VІ созыва утвердила отчет о выполнении бюджета Киевской области за первое полугодие 2011 года.

Согласно его словам, общая сумма доходов областного бюджета в первом полугодии 2011 года составила 1 млрд. 246 млн. 454 тыс. 389 грн. (в том числе доходы общего фонда областного бюджета составили 1 млрд. 087 млн. 554 тыс. 347 грн., доходы специального фонда областного бюджета составили 158 млн. 900 тыс. 042 грн). Общая сумма расходов и кредитования - 1 млрд. 117 млн. 439 тыс. 306 грн. (в том числе расходы и кредитование общего фонда областного бюджета - 1 млрд. 041 млн. 530 тыс. 877 грн.; расходы и кредитование специального фонда областного бюджета - 75 млн. 908 тыс. 429 грн.).

Как подчеркнул А.КАЧНЫЙ, среди основных приоритетов социально-экономического развития Киевской области в 2011 году на первом месте стоит решение социальных проблем и повышение уровня жизни жителей области. «Нашей первоочередной задачей как органа местного самоуправления является обеспечение поступления бюджетных средств для защиты социально уязвимых слоев населения и финансирования бюджетников», - отметил председатель облсовета.

А.КАЧНЫЙ проинформировал, что на финансирование учреждений социально-культурной сферы, социальной защиты населения и государственное управление за отчетный период из общего фонда областного бюджета направленно 396 963,6 тыс. грн.

За счет субвенции из государственного бюджета за отчетный период осуществлено расходов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам в сумме 459 082,8 тыс. грн., на предоставление льгот ветеранам войны и труда, военной службы использовано 23 237,9 тыс. грн., на предоставление льгот и субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы, вывоз бытового мусора расходовано 136 634,2 тыс. грн. (общий и специальный фонд), на предоставление льгот и субсидий населению на оплату твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа направлено 3 270,3 тыс. грн.

Кроме того, по данным А.КАЧНОГО, на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, денежного обеспечения родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» направлено 5010,6 тыс. грн.

«В целом состояние выполнения бюджета в первом полугодии 2011 года является позитивным результатом взаимодействия с исполнительной ветвью власти. Киевский областной совет готов к прозрачной работе и отчетности перед общественностью за каждую гривню, заработанную регионом», - отметил председатель Киевского облсовета.