Политолог считает, что Яценюк и Тягнибок могут примкнуть к ПР

В ряды Партии регионов следом за партией «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО могут войти «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА и даже «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Такое мнение высказал политолог, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО в комментарии интернет-изданию «Тиждень».

«Все проекты, которыми руководит оппозиция или те политики, на которых рассчитывает Партия регионов, – ТИГИПКО, ЯЦЕНЮК и даже «Свобода», - могут стать жертвами интеграционных процессов, которых требует Партия регионов. Да, даже «Свобода» или ее часть… Потому что за все нужно платить. Им дали возможность за счет оппозиции подняться, теперь их очередь помогать Партии регионов на парламентских выборах», - отметил эксперт.

«А что думал ЯЦЕНЮК? Ему дали возможность собрать голоса по всей Украине, когда Партия регионов имитировала электоральный плюрализм во время президентской кампании. Они («Фронт Змін», «Свобода») два года пользовались самыми дорогими телеканалами Украины при полном уничтожении доступа оппозиции к официальным СМИ», – утверждает В.НЕБОЖЕНКО.

Однако партии с низким рейтингом, по словам политолога, не будут вступать в Партию регионов.

«Партии, которые имеют очень маленький процент, не могут объединяться с большими партиями, поскольку это свидетельствует о кризисе партии. Если к Партии регионов, которая имеет 25% электората, присоединить, например, ЛИТВИНА, который не имеет процента электората, то это свидетельствует о страшном кризисе Партии регионов, а не о неудаче ЛИТВИНА», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Что касается «Нашей Украины», то, по мнению эксперта, вряд ли Виктор ЮЩЕНКО «пойдет на такое самоубийство и затянет «Нашу Украину» под крыло Партии регионов».

Как считает В.НЕБОЖЕНКО, в случае вступления в Партию регионов партии «Фронт Змін» и «Свобода» часть малоизвестных партийцев выйдет из рядов политических организаций.

По мнению политолога, у тех, кто не согласится вступать к «регионалам», есть хорошие перспективы баллотироваться на выборах в мажоритарных округах.

«Если Партии регионов не удастся через административный ресурс контролировать выборы в Верховную Раду, то, конечно, все эти люди пойдут по мажоритарным округам. Думаю, немало из них свое нежелание вступать в Партию регионов будут подавать как большое политическое преимущество, и я думаю, что электорат это оценит как заслугу», – добавил В.НЕБОЖЕНКО.