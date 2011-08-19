Париж волнуется о здоровье Тимошенко

Министерство иностранных дел Франции указывает украинским властям на необходимость обеспечить надлежащее медицинское наблюдение за экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, которая жалуется на плохое самочувствие в СИЗО и отсутствие врача.

"Необходимо, чтобы юридическая процедура проходила беспристрастно и прозрачно, гарантируя права защиты и позволяя обеспечивать надлежащее медицинское наблюдение", - говорится в коммюнике французского МИД, которое цитирует РИА "Новости".

В тексте документа отмечается, что Париж продолжает внимательно следить за ходом процесса. "Франция уже выразила свою обеспокоенность, которую она прямо передала украинским властям, вызвав посла Украины в Париже 10 августа", - сообщает ведомство.

Как сообщалось, сейчас в заседании Печерского районного суда объявлен перерыв до понедельника для того, чтобы провести медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО. "Если будет проведен осмотр, то по результатам будет сделан вывод, может ли она принимать участие в дальнейшем в судебном заседании. Сейчас Юлия Владимировна настаивает на том, чтобы вопрос ее здоровья не стал предметом для спекуляций в судебном заседании", - заявил ее защитник Юрий СУХОВ.

Он также сообщил журналистам, что сторона защиты подала в суд заявление о допуске к Ю.ТИМОШЕНКО личного врача, однако суд пока не дал никакого ответа.

Вчера Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо в судебном заседании. По просьбе народных депутатов в Печерский районный суд прибыл личный врач экс-премьера, но судья запретил ему свидание с подсудимой и во время судебного заседания, и после его завершения.