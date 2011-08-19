Тимошенко пожелали «обломок Лукьяновской тюрьмы как сувенир»

Известная украинская писательница и поэт Лина КОСТЕНКО и ее дочь, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2010 год Оксана ПАХЛЁВСКАЯ поздравляют лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО с Днем Независимости и желают ей «иметь обломок Лукьяновской тюрьмы в качестве сувенира на рабочем столе».

Соответствующее приветствие они направили в адрес газеты «День», сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечают писательницы в приветствии, «поздравляем Вас с Независимостью Украины. Для праздничного настроения оснований нет, а для приветствия Вам – есть. Потому что слишком многие люди ведут себя и на свободе, как заключенные. А Вы являетесь независимым человеком даже в тюрьме».

К сожалению, отмечают Л.КОСТЕНКО и О.ПАХЛЁВСКАЯ, «символом 20-летия свободной Украины стали лица оппозиционеров за решеткой. Но каждая Берлинская стена рано или поздно рухнет. Ее разбирают на сувениры».

«Желаем Вам уже в ближайшее время иметь обломок Лукьяновской тюрьмы в качестве сувенира на Вашем рабочем столе. В Украине, зависимой, наконец, только от смысла, закона и чести», - говорится в поздравлении.