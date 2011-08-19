Жена Черновецкого передумала: Развода не будет!
10:31, 19 августа 2011Политика
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Айвазова заберет заявление
Как рассказала "Сегодня" по телефону супруга мэра Киева, она изменила свое решение, и в самое ближайшее время она заберет заявление, написанное ею в Печерском райсуде столицы.
Причины Алина Айвазова называть не стала.
Напомним, законная жена Черновецкого стала инициатором бракоразводного процесса. Правда, по причине отсутствия в суде второй стороны - Леонида Михайловича - заседание было перенесено на три недели.
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