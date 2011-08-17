"Свобода" открыла лагерь под Одессой

Сегодня вечером в Любашевском районе Одесской области на экологическо-патриотический лагерь молодежных и студенческих организаций, организованный областной организацией ВО «Свобода», напали вооруженные сотрудники МВД, одетые в спортивные костюмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», туристический патриотический лагерь молодежных и студенческих организаций открылся 16 августа в одном из лесничеств Любашевского района с целью уборки загрязненных мест края и пропаганды здорового образа жизни.

Лагерь легальный и согласован с местными властями, подчеркнули в "Свободе".

«17 августа после обеда в лагерь приехал участковый инспектор села Троицкое Игорь СИЛЬВЕСТРОВ. Он сказал, что действует по указанию начальника Любашевского РОВД и прибыл проверить «кто такие, и для чего приехали». Ответственный за проведение лагеря глава Одесской областной организации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО объяснил, что лагерь организован с экологической целью, после чего инспектор уехал», - говорится в сообщении.

Однако, отмечают в ВО «Свобода», впоследствии стало известно, что указание проверить лагерь дал председатель Любашевской райгосадминистрации.

«Однако уже через 2 часа участковый вернулся с четырьмя лицами в штатском, вооруженными автоматами. Когда участники лагеря, согласно Закону, попросили неизвестных предъявить документы, это сделал только участковый И.СИЛЬВЕСТРОВ и начальник опергруппы Сергей ВИТВИЦКИЙ. Люди с автоматами документов не предъявляли, зато они оказывали моральное давление на участников лагеря и угрожали им. Когда участники лагеря начали фотографировать все происходящее и звонить представителям СМИ, сотрудники МВД и автоматчики быстро скрылись», - сообщили в пресс-службе.

«Одесская областная организация ВО «Свобода» считает, что агрессивные и немотивированные действия правоохранителей Любашевского района могут угрожать здоровью и жизни молодых людей. Ведь среди людей, находящихся в лагере, есть несовершеннолетние дети, пребывающие там с письменного разрешения родителей», - отмечается в сообщении.

«Свободовцы» также не исключают, что через несколько часов к месту лагеря уже прибудет отряд «Беркута».

Тем временем в ВО «Свобода» готовят обращение в прокуратуру и в областное управление СБУ по факту инцидента.