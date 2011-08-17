К Тимошенко на суд пришел Шкляр

Известный писатель, лауреат Шевченковской премии, автор романа «Черный Ворон» Василий ШКЛЯР пришел сегодня в Печерский райсуд Киева, чтобы поддержать экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», экс-премьер и писатель в судебном зале обменялись только парой фраз, поскольку между присутствующими и частью зала, в которой находится Ю.ТИМОШЕНКО, выстроились работники спецподразделения милиции.

«Держитесь, Юлия Владимировна! Мы победим!», - сказал В.ШКЛЯР, обращаясь к лидеру партии «Батькивщина».

На выходе из суда, отвечая на вопрос журналистов о его впечатлении от хода судебного процесса, В.ШКЛЯР сказал: «Гнетущее впечатление».

Как известно, среди книг, которые Ю.ТИМОШЕНКО просила передать ей в СИЗО, был, в частности, роман В.ШКЛЯРА «Черный Ворон».