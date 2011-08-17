Джарты похоронят завтра на Красной Горке

Похороны председателя Совета министров АР Крым Василия Джарты состоятся в четверг, 18 августа, в Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщает сайт «Новости Донбаса» со ссылкой на макеевский телеканал «ЮНИОН».

По информации телеканала, в 10.00 в ТЮЗе пройдёт траурная церемония. В 12.30 гроб с покойным перевезут в Свято-Георгиевский собор, где состоится отпевание, по окончанию которого состоятся похороны на макеевском кладбище Красная Горка (Казачье).

Как сообщает ТК «Юнион», ожидается, что на траурные мероприятия в Макеевку приедет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, а также члены Кабинета министров Украины, губернаторы всех регионов, делегации крымского Совета министров, Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, В.Джарты умер сегодня ночью в возрасте 53 лет в результате болезни.

По данным СМИ, в конце прошлого года врачи обнаружили у премьер-министра Крыма рак, в Германии ему сделали операцию, и он прошел курс лечения. После этого В.Джарты вернулся на работу в правительстве автономии.

В.Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов.

Кабмин создал Правительственную комиссию для организации похорон В.Джарты, которую возглавил первый вице-премьер-министр — Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. В.Джарты родился в селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области в семье шахтера. В 1981 году окончил Донецкий политехнический институт, в 2000-м - магистратуру госуправления Донецкого государственного технического университета.

В начале 2000-х годов В.Джарты был мэром Макеевки, а также первым заместителем губернатора Донецкой области.