Машину Ющенко забросали яйцами и бутылками (видео)

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО покинул двор Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники милиции и Внутренних войск МВД оцепили выезд, чтобы сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не помешали проезду, однако в сторону автомобилей полетели яйца. При этом сторонники Ю.ТИМОШЕНКО скандировали: "Ганьба!".

Как отмечает Lb.ua, тот факт, что Виктор Ющенко покинет здание Печерского суда через черный ход, , для участников митинга в поддержку экс-премьера Юлии Тимошенко не стал неожиданностью. Также им «по громкой» сообщили, на какой именно машине экс-президент выедет из арки.

"Сейчас предатель украинского народа Виктор Ющенко выезжает из суда. Встречайте его черный "Мерседес", - объявил один из ораторов.

После этого сторонники Тимошенко начали выкрикивать "Ганьба" и "Ющенко предатель" и забросали автомобиль экс-президента яйцами та пляшками.