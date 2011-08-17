Янукович: Джарты так много еще мог сделать для государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным и близким премьер-министра Крыма Василия Джарты в связи с его смертью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял страшную весть о смерти Василия Георгиевича Джарты. Это был необыкновенный Человек. Искренний и чуткий отец, любящий муж, выдающийся государственный деятель, чье имя навсегда останется в истории современной Украины», – говорится в соболезновании Президента.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «в памяти всех, кто знал и работал вместе с Василием Георгиевичем, он останется мудрым и принципиальным руководителем, верным товарищем и другом, который отдавал все свои силы своему народу и Украинскому государству, и так много еще мог сделать для него».

«Склоняю голову в трауре и разделяю горькую боль непоправимой утраты, скорбя вместе с Вами. Светлая память о Василии Георгиевиче навсегда останется в наших сердцах», – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, В.Джарты умер сегодня ночью в возрасте 53 лет в результате болезни.

По данным СМИ, в конце прошлого года врачи обнаружили у премьер-министра Крыма рак, в Германии ему сделали операцию, и он прошел курс лечения. После этого В.Джарты вернулся на работу в правительстве автономии.

В.Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов.

Сегодня в одном из храмов Симферополя состоится панихида. Место захоронения В.Джарты еще не определено.