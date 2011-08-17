Умер премьер Крыма

Умер председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий Джарты.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Виолетта ЛИСИНА.

В.Джарты умер в Крыму сегодня ночью.

По словам В.ЛИСИНОЙ, глава крымского правительства скончался из-за болезни. Вместе с тем она не сообщила, от какой.

В.ЛИСИНА добавила, что сегодня в одном из храмов Симферополя состоится панихида.

Как сообщал УНИАН, В.Джарты ушел в отпуск 18 июля, а 8 августа пресс-служба Совета министров Крыма сообщила о его возвращении на полуостров после операции и прохождения курса реабилитации.

Василия Джарты крымский парламент назначил председателем Совета министров АРК в марте 2010 года и переизбрал его на эту должность в ноябре 2010 года.

После этого В.Джарты, по его словам, была сделана операция на желудке в одной из клиник Германии.

По неофициальным данным, у В.Джарты был рак.