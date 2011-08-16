Сторонники Тимошенко опять обклеили автозак ее портретами
Завтра ждут Соколовского и Ющенко
Сторонники лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО опять обклеили автозак, на котором ее привозят и отвозят в Печерский райсуд, листовками с ее портретами.
Как передает корреспондент УНИАН, на открытках написана «Украине воля!». Работники милиции пытаются соскрести листовки.
Следующее заседание Печерского районного суда по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году начнется о 10.00 17 августа.
По окончании сегодняшнего судебного заседания адвокат Юрий СУХОВ напомнил, что завтра должны быть допрошены свидетели Богдан СОКОЛОВСКИЙ, которого должны в принудительном порядке привести в зал суда, и Михаил ЛИВИНСКИЙ. По словам адвоката, также «повторно направили повестку Виктору ЮЩЕНКО».
Спецавтомобиль с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в сопровождении приблизительных двух десятков бойцов спецподразделения «Беркут» выехал из Печерского райсуда и направился к Лукьяновскому СИЗО.