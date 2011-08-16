Сторонники Тимошенко опять обклеили автозак ее портретами

Сторонники лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО опять обклеили автозак, на котором ее привозят и отвозят в Печерский райсуд, листовками с ее портретами.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытках написана «Украине воля!». Работники милиции пытаются соскрести листовки.

Следующее заседание Печерского районного суда по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году начнется о 10.00 17 августа.

По окончании сегодняшнего судебного заседания адвокат Юрий СУХОВ напомнил, что завтра должны быть допрошены свидетели Богдан СОКОЛОВСКИЙ, которого должны в принудительном порядке привести в зал суда, и Михаил ЛИВИНСКИЙ. По словам адвоката, также «повторно направили повестку Виктору ЮЩЕНКО».

Спецавтомобиль с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в сопровождении приблизительных двух десятков бойцов спецподразделения «Беркут» выехал из Печерского райсуда и направился к Лукьяновскому СИЗО.