За неявку в суд Ющенко оштрафуют на 500 гривен

Представители Генеральной прокуратуры в суде по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО надеются, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО добровольно явится по вызову на судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила одна из представителей стороны обвинения Лилия ФРОЛОВА.

«Он должен явиться в суд, и это четко предусмотрено в статье 70 Уголовно-процессуального кодекса, из-за того, что там записано, что если суд признает необходимым вызов свидетеля в суд, он должен явиться и дать правдивые показания по существу обстоятельств дела, которые ему известны», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Отвечая на вопрос, какое наказание В.ЮЩЕНКО может понести в случае неявки в суд, Л.ФРОЛОВА сказала: «суд может применить денежное взыскание, которое представляет половину минимальной заработной платы*, за то, что свидетель не явился в суд, но я думаю, я надеюсь, что все же свидетель явится к нам в суд».

Также она выразила надежду, что сегодня судом для В.ЮЩЕНКО будет предоставлена соответствующая повестка, но на какую дату он будет вызываться, прокурор сказать не может. «Может завтра свидетель ЮЩЕНКО явится. Кстати, я не знаю, как это будет скоро», - сказала Л.ФРОЛОВА.

*Как известно, минимальная заработная плата в Украине на данный момент составляет 985 гривен.