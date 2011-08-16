Азаров поведал: покупал книги Шевченко, еще когда об Украине не думал

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ признался, что ему очень нравится проза Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на брифинге.

«У меня есть очень хороший пятитомник Тараса Григорьевича Шевченко. Я его купил, когда еще об Украине не думал. Это издание примерно 1964-1965 года, я точно не помню. В этот пятитомник вошли поэтические произведения, а также проза», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что с огромным удовольствием читает произведения Т.Шевченко.

«Я считаю, что во многом проза Шевченко, я подчеркиваю - это мнение дилетанта – я не искусствовед, не литературовед - но во многом это на очень высоком уровне. Мне очень нравится поэтическая проза. Каждое слово очень интересно», - отметил Н.АЗАРОВ.