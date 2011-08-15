Оппозиционные партии вместе отметят День Независимости

13 оппозиционных партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, договорились о совместном праздновании Дня Независимости.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

«24 августа мы все собираемся у памятника Тарасу Шевченко около 11 часов и потом состоится шествие по Крещатику, по окончанию которого - митинг на Михайловской площади», - приводит его слова сайт БЮТ-Батькивщины.

По словам Турчинова, эта акция станет ответом оппозиции на отказ власти праздновать 20-ту годовщины Независимости Украины.