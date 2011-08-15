«Беркут» и Тимошенко поехали в СИЗО

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО традиционно в сопровождении бойцов спецподразделения «Беркут» в автозаке вывезли из Печерского райсуда Киева в Лукьяновское СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, спецавтомобиль выезжал со двора суда под скандирование народных депутатов и сторонников лидера «Батьківщини» «Юля. Юля».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер находится в Лукьяновском СИЗО.

В свою очередь партия «Батьківщини» и еще ряд оппозиционных политических сил начали бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня суд вновь отказал в освобождении Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Следующее судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО состоится завтра, 16 августа, в 09.30.