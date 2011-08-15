Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня прилетел из Парижа в Киев. Об этом сообщает одна из пользователей Facebook, летевшая с экс-президентом одним самолетом.

Напомним, что В.ЮЩЕНКО должен явиться в качестве свидетеля в Печерский районный суд Киева, который рассматривает возбужденное против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «газовое дело».

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. Она отметила, что, ориентировочно, В.ЮЩЕНКО вернется в Украину после 15 августа.

Однако нашему агентству не удалось связаться с представителями В.ЮЩЕНКО, чтобы проверить информацию о его возвращении в Украину: в пресс-службе партии «Наша Украина» нас отсылают за комментариями к И.ВАННИКОВОЙ, однако она либо не берет трубку, либо «сбрасывает» звонки.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывших Президента В.ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ранее, когда Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат подавали ходатайства об установлении местожительства В.ЮЩЕНКО, В.ПИНЗЕНИКА, Б.СОКОЛОВСКОГО и А.ШЛАПАКА, Р.КИРЕЕВ отметил, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.