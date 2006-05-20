Украина еще долго не вступит в Евросоюз
15:01, 20 мая 2006Политика
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Глава Еврокомиссии в Украине признает невыразительность ее перспектив
Европейская политика соседства может стать основой членства Украины в Европейском Союзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время публичных дебатов на Крещатике, которые проводятся в рамках празднования Дня Европы в Киеве, заявил заместитель председателя Представительства Европейской комиссии в Украине Дирк ШЮБЕЛЬ.
Дипломат отметил, что на основе политики соседства ЕС начинал работать с Румынией, которая сейчас уже на пороге вступления в евросообщество.
«Мы не можем предложить четкую перспективу членства, но соглашения, которые мы имеем на сегодня, не исключают членства Украины в ЕС в будущем», - сказал Д.ШЮБЕЛЬ.
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