Украина еще долго не вступит в Евросоюз

Европейская политика соседства может стать основой членства Украины в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время публичных дебатов на Крещатике, которые проводятся в рамках празднования Дня Европы в Киеве, заявил заместитель председателя Представительства Европейской комиссии в Украине Дирк ШЮБЕЛЬ.

Дипломат отметил, что на основе политики соседства ЕС начинал работать с Румынией, которая сейчас уже на пороге вступления в евросообщество.

«Мы не можем предложить четкую перспективу членства, но соглашения, которые мы имеем на сегодня, не исключают членства Украины в ЕС в будущем», - сказал Д.ШЮБЕЛЬ.