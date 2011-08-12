Данилюк: Интерпол прекрасно знает, с кем имеет дело в лице Януковича

Гражданское движение "Общее дело" обвиняет власть в преследовании оппозиции с помощью Интерпола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения "Общее Дело" со ссылкой на координатора движения Александра ДАНИЛЮКА.

"Это невероятная ситуация. Где и в какой цивилизованной стране государственный деятель может опуститься до уровня борьбы с оппонентами? Эти наперсточники и шулеры, которые присвоили власть в Украине, просто потеряли здравый смысл и чувство самосохранения. Но чрезвычайно возмущает поведение Евросоюза и того же Интерпола, которые прекрасно знают, с кем имеют дело в лице ЯНУКОВИЧА. И при этом не нагружают себя проверкой такой неоднозначной информации, включают ее в сообщения для посольств и пр.", - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, от действующего представителя отечественного МИД стало известно, что Администрация Президента, начиная с мая 2011 года, начала включать в списки разыскиваемых лиц, а также лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений и находящихся в оперативной разработке МВД и СБУ, имена оппозиционных общественных активистов. Речь идет о списках, которые предоставляются в штаб-квартиру Интерпола во французском городе Лион.

Координатор движения сообщил, что поводом для выяснения ситуации стал отказ посольств стран - членов Евросоюза в оформлении виз представителям организации, несмотря на предоставленные должным образом оформленные документы. В частности, по его словам, речь идет об отказе посольством Греции в предоставлении визы активисту "Общего Дела" Александру КРАВЧУКУ, который был активным участником акции "Украина без Кучмы", преследовался в Украине, и прожил четыре года в Венгрии со статусом политбеженца.

А.ДАНИЛЮК сообщил, что гражданское движение готовит официальное обращение к представительству Еврокомиссии в Украине с требованием провести расследование данных фактов, дать официальное объяснение причин возникновения такой ситуации.

Кроме того, по его мнению, Генеральная прокуратура Украины должна провести расследование, установить инициаторов такой меры борьбы с оппозицией.