В Facebook открыто официальное представительство Тимошенко

В социальной сети Facebook открыто официальное представительство бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая в настоящее время находится под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», страница лидера украинской оппозиции доступна по адресу: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko

«Цель представительства – объединение всех патриотов Украины на единой площадке в социальных сетях, наработка общих позиций, координация действий с целью устранения от власти преступного режима ЯНУКОВИЧА и возвращения страны к демократии», – говорится в сообщении.

Страница Ю.ТИМОШЕНКО в Facebook будет содержать новости, фотографии и видео, обращения к интернет-аудитории, анонсы событий. Также планируется, что она станет «площадкой обсуждения плана действий для каждого небезразличного украинца, который чувствует личную ответственность за то, по какому пути пойдет его страна».

Постоянное сопровождение представительства Ю.ТИМОШЕНКО в Facebook теперь будет осуществлять служба лидера партии «Батькивщина», отметили в пресс-службе.