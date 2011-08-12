Павленко обещает служить Януковичу еще лучше, чем Ющенко

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что в момент дачи показаний в суде по делу бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не знал о своем назначении на новую должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал на брифинге, отвечая на вопрос, знал ли он о своем назначении по состоянию на 4 августа, когда свидетельствовал в суде по делу ТИМОШЕНКО.

«В момент дачи показаний в суде, я не знал о назначении. Встреча состоялась в понедельник в Крыму, Президент предложил создать данный институт, которого не существовало до этого момента в Украине, а также создать эффективную программу защиты прав ребенка», - рассказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Отвечая на вопрос по поводу того, нет ли у него внутренних противоречий относительно совмещения государственной должности с членством в партии «Наша Украина», он отметил: «в первую очередь, это профессиональная работа, и нет никакой политики».

«И Президент во время нашей встречи четко подчеркнул – главное профессиональная эффективная работа, все остальное - на втором-третьем и пятнадцатом месте. У меня нет никаких противоречий, никаких проблем с тем, чтобы согласиться на эту должность с тем, чтобы продолжить ту политику, которой я занимался в должности министра на протяжении 2005-2010 годов», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, «это очень хороший сигнал, когда реализуется конституционный принцип наследственности политики, когда все лучшее из того, что сделал предшественник, продолжается и делается еще лучше».

Он выразил убеждение, что на нынешней должности продолжит ту политику, которая была раньше, но и «значительно ее усовершенствует».