Лидер фракции НУ-НС: за газовые контракты должен отвечать Ющенко

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО считает, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен отвечать за заключенные газовые контракты с Россией в 2009 году.

Об этом он сказал в эфире «5 канала», сообщается на сайте телеканала.

«Я абсолютно считаю, что его вина самая непосредственная в этом деле», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО на вопрос относительно ответственности В.ЮЩЕНКО за подписание этих контрактов.

«Вспомните, пожалуйста, то время, когда подписывались контракты. Первое - страшный конфликт с Россией и Европой. Второе - существует посредник. Третье – Виктор Андреевич не обращает внимания на этот вопрос, по крайней мере, делает такой вид. И делает все возможное, чтобы какой-либо контракт не был подписан», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

При этом он добавил, что даже у суде свидетели давали показания о том, что В.ЮЩЕНКО отозвал тогдашнего руководителя «Нафтогаза» Олега ДУБИНУ, «когда в конце 2008 года могли цену подписать намного более низкую».

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, В.ЮЩЕНКО «должен давать показания по этим вопросам в суде».