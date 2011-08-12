F.A.Z.: арест важнейшего политика Украины изменил ситуацию

Ввести санкции против отдельных представителей нынешней украинской власти призывает Евросоюз известный журналист Конрад ШУЛЛЕР в своей статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украина превращается в полудиктатуру», - констатирует автор. Он считает, что Европа долго терпела «уничтожение одного бастиона демократии за другим». Европейский Союз «реагировал на соскальзывание Украины к авторитаризму предупреждениями, которые, скорее, звучали обеспокоенными, чем действительно оказывали сопротивление».

«Мягкость европейцев» объяснялась тем, что на Украину давит Россия. Однако арест важнейшего оппозиционного политика Украины изменил ситуацию, - пишет К.ШУЛЛЕР. - Европе приходится отстаивать доверие к себе. Если сейчас она будет вести себя так, будто ничего не произошло, тогда в Беларуси и других местах сразу радостно укажут на то, как демократы позволяют покупать свои принципы. Для ЕС также изменились и деловые основы. Украина больше не является средством для достижения цели, а именно демократизации, потому что она сама превратилась в цель – диктатуризации»

По мнению журналиста, «Украина, в которой будет царить произвол, без функционирующих судов, без гарантий соблюдения законности для инвесторов, не будет иметь никакой ценности для Европы. На нее нельзя будет возложить экономические надежды, и она никогда не станет моделью для России. Терпимость к этому режиму сегодня ничего не принесет».

«Поэтому Европа, - по убеждению К.ШУЛЛЕРА, - должна действовать». Журналист допускает, что «ЕС может ввести санкции против отдельных представителей режима». «Он также может прервать переговоры о соглашении про ассоциацию. Понятно одно: праздновать подписание соглашения с шампанским и улыбками в то время, когда оппозиционные политики Украины один за другим исчезают за стенами тюрьмы, было бы грустной комедией», - констатирует автор.