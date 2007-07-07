Мороз убежден, что выборы закончатся государственным переворотом

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что в Украине готовится фальсификация результатов досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал сегодня на встрече с вице-спикером Парламента Финляндской Республики Йоханесом КОСКИНЕНОМ, рассказывая о политической ситуации в Украине.

А.МОРОЗ охарактеризовал ее как «чрезвычайно сложную». По его словам, в Украине был проведен первый этап политреформы в направлении создания парламентско-президентской республики. Сейчас необходимо осуществить ее второй этап, который заключается в укреплении полномочий, роста роли и места местного самоуправления.

Вместе с тем, отметил он, Президент продемонстрировал, что хочет осуществлять власть единолично, в нарушение Конституции и законодательства. «Происходит узурпация власти», - подчеркнул А.МОРОЗ. По его словам, поскольку коалиция и правительство высказались против такого развития событий, Президент прибег к роспуску парламента путем издания трех антиконституционных указов, блокирования работы Конституционного Суда и ЦИК, вмешательства в работу судебной системы и правоохранительных органов. «Идет массовая подготовка к фальсификациям выборов, кстати – антиконституционных», - сказал председатель ВР.

«Президенту нужны не выборы, а другая Конституция, которую планируется в день выборов вынести на референдум и которая станет юридическим оформлением диктатуры. Это государственный переворот», - подчеркнул он.

А.МОРОЗ подчеркнул, что Украина не нуждается во внешней помощи, но, по его мнению, было бы целесообразно, чтобы событиям в Украине давалась объективная оценка со стороны европейских парламентов. С этой целью, сказал он, можно было бы дополнить Резолюцию ПА ОБСЕ предложением о том, что Украина решит проблемы самостоятельно в соответствии с Конституцией.

«Это не является вмешательством во внутренние дела Украины», - отметил А.МОРОЗ. Отвечая на вопрос Й.КОСКИНЕНА, он отметил, что Социалистическая партия «никогда не демобилизировалась» и, вопреки социологическим прогнозам, социалисты всегда присутствовали в парламенте. Вместе с тем, сказал А.МОРОЗ, «власть еще никогда так цинично не работала против социалистов» и потому выборы станут «юридической войной».

В свою очередь, Й.КОСКИНЕН выразил надежду, что ситуация в Украине будет урегулирована в конституционный способ.

Кроме того, А.МОРОЗ отметил активность финской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, в странах с постоянной демократией и развитым парламентаризмом людям обеспечивается достойная жизнь.

В свою очередь, Й.КОСКИНЕН поблагодарил за прекрасную организацию сессии Ассамблеи.