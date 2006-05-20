”Они среди нас”. Презентация Международного автосалона

14-00 - В Киеве на ул. Крещатик состоится масштабная шоу-презентация 14 Киевского Международного автосалона SIA’2006. Организатор - Компания «Автоэкспо». В мероприятии примут участие свыше 40 автомобильных хитов и новинок года, среди которых Renault Clio III, Citroen C6, Nissan Note, KIA Magentis, Hyundai Santa Fe. Презентация пройдет под лозунгом „Они среди нас”. Сбор представителей СМИ возле сцены презентации, которая будет сведена на ул. Крещатик, между Бессарабской площадью и ул. Б. Хмельницкого.