Испания напоминает Януковичу о презумпции невиновности

Испанский государственный секретарь по делам Европейского Союза Диего ЛОПЕС ГАРРИДО заявил о «глубокой обеспокоенности» правительства Испании по поводу ареста экс-премьер-министра, лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и выразил надежду, что арест «будет снят как можно скорее».

Об этом Д.ЛОПЕС ГАРРИДО сообщил в заявлении испанскому агентству новостей EFE.

Государственный секретарь заверил, что, «не касаясь смысла вопроса, который должен быть разъяснен в судах», задержание Ю.ТИМОШЕНКО до завершения суда является «диспропорциональным».

До завершения рассмотрения дела, по мнению Д.ЛОПЕСА ГАРРИДО, для украинского экс-премьер-министра «действует презумпция невиновности».

«Кроме того, этот арест может навредить реализации ее права на справедливый суд», - заявил госсекретарь Испании.

Он также надеется, что судья отменит свое решение об аресте Ю.ТИМОШЕНКО, а также что в последующем суд будет уважать все гарантии.

Д.ЛОПЕС ГАРРИДО также отметил, что общался с заместителем министра иностранных дел Польши по европейским вопросам Миколаем ДОВГЕЛЕВИЧЕМ, позиция которого относительно ареста Ю.ТИМОШЕНКО «совпадает» с его собственной. (Польша в настоящее время председательствует в ЕС – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 5 августа 2011 года председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде взятием под стражу. Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».