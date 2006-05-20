Сегодня в Киеве празднование Дня Европы

Сегодня в Киеве состоится празднование Дня Европы.

В рамках мероприятия с 11.00 до 17.00 на Майдане Незалежности и улице Крещатик будет действовать информационно-развлекательный «Европейский городок», в павильонах которого посольства и представительства стран Европы будут представлять киевлянам и гостям украинской столицы информацию о своих государствах.

С 17.00 до 18.00 на установленной в центре города сцене будет звучать немецкий и украинский джаз (Майдан Незалежности).

Официальная церемония открытия Дня Европы в Киеве состоится на Майдане Незалежности с 18.00 до 18.30. В мероприятии предусматривается участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА, Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, посла Представительства Европейской Комиссии в Украине Иена БОУГА.

После официального открытия до 22.00 будет проходить праздничный концерт европейских и украинских музыкальных групп.

Согласно информации председателя представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ, в этом году в праздновании Дня Европы в Киеве примет участие рекордное количество стран. По его словам, участие в мероприятии будут принимать страны ЕС, страны-кандидаты и Украина.

Посол сообщил, что в рамках праздника будет работать Школа европейских языков, где гости мероприятия смогут поучиться говорить на одном или нескольких из 16 языков, среди которых достаточно мало распространенные в учебном процессе, – финский и португальский.

И.БОУГ также проинформировал, что 15 творческих коллективов будут представлять музыку и танцы из всех уголков Европы в Квартале европейской музыки и искусств. Также свыше 30 представителей бизнеса, политики, дипломатической службы, музыки и спорта, науки из всех уголков Европы примут участие в публичных дебатах на тему ЕС.

Дипломат отметил, что наибольшим нововведением нынешнего Дня Европы станет Европейский футбольный турнир, в котором будет соревноваться почти 100 игроков – мужские команды, женские команды, команда послов и команда украинских ресторанов. В перерывах между матчами турнира зрители смогут принять участие в викторинах, посвященных чемпионату мира по футболу и первому участию сборной Украины в этих соревнованиях.

Дни Европы финансируются центральными и местными властями, Европейской комиссией и спонсорами.