Замковенко: дело Тимошенко должен вести другой судья

Дело экс-премьера Юлии Тимошенко должен был вести более опытный судья.

Такое мнение высказал экс-глава Печерского суда Киева Николай Замковенко в эфире канала ТВi.

"На мой взгляд, нужно было, чтобы в суде вел дело человек, который имеет определенный опыт в сфере судопроизводства", - сказал Замковенко.

Однако он напомнил, что сейчас в связи с принятием закона о статусе судей происходит автоматическое распределение дел.

По словам Замковенко, Тимошенко - "это не простой человек, это лидер одной из наиболее влиятельных политических сил, экс-премьер-министр Украины".

"И нужно, чтобы слушал это дело председатель (суда). Так как я делал когда-то в Печерском суде", - цитирует Украинская правда.

Как известно, в 2001 году Замковенко вынес решение об освобождении Тимошенко из СИЗО.