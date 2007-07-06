Россия до сих пор не дала ГПУ образцы диоксина - ”молчит и всё”

Генеральная прокуратура Украины еще не получила от России образцы диоксина в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в рамках правовой помощи Генпрокуратура направила два официальных письма Генпрокуратуре России, но ответа на данный момент нет.

На уточняющий вопрос журналистов, как объясняет свою позицию Россия, А.МЕДВЕДЬКО ответил: «Российская сторона никак не объясняет. Молчит и все».

В то же время он выразил надежду, что на ситуацию удастся повлиять, если не перепиской, то в пределах личных разговоров. А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что раньше Генпрокуратура уже получила образцы диоксина из Великобритании, США, надеялись получить образцы этого вещества из Канады, но потом необходимость в этом отпала, поскольку канадский диоксин, по его словам, идентичен американскому.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

В марте 2007 года начальник главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины Александр ДЕГТЯРЕВ сообщил, что Генпрокуратура уже закупила по предварительной договоренностью образцы диоксина, который производится в США и Великобритании, в рамках расследования уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

По его словам, на уровне генпрокуроров ведутся переговоры о получении образцов диоксина из Российской Федерации. При этом А.ДЕГТЯРЕВ отметил, что указанное вещество в мире изготовляют лишь 4 страны, среди трех названных - еще и Канада. Однако, добавил он, диоксин, который изготовляется в Канаде и США, идентичен.

Также А.ДЕГТЯРЕВ отметил, что проведение сопоставительного анализа усложнено еще и тем, что до сих пор никто таких исследований не делал. В то же время он добавил, что в Генпрокуратуре считают, что такой анализ будет длиться не менее 4 месяцев.