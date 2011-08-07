На Крещатик подтягивается милиция

В Киеве на ул. Крещатик продолжается акция сторонников бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на утро воскресенья количество палаток протестующих не увеличилось (как известно, возле Печерского райсуда, который в пятницу арестовал Ю.ТИМОШЕНКО, в тот же день были установлены 20 палаток).

Однако утром сотрудники милиции не пропускали прохожих по Крещатику со стороны здания Печерского районного суда.

На данное время отрезок Хрещатика от перекрестка с ул. Б.Хмельницкого до бул. Шевченко перекрыт.

На нем находятся как сторонники, так и противники Ю.ТИМОШЕНКО.

Также дежурят представители милиции, количество которых увеличивается.