Донецкие организации демпартий объединились в защиту Тимошенко

В Донецкой области инициативная группа представителей политических и общественных организаций региона обратилась к жителям поддержать их требования к властям страны прекратить репрессии против представителей оппозиции и украинского народа, а также начала сбор подписей граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, инициативная группа «Донетчане против репрессий», в состав которой вошли более 10 руководителей Донецких областных партийных и общественных организаций, среди которых партия «Народный Рух Украины», «Конгресс украинских националистов», ВО «Свобода», общественных организаций «Донецкий институт информации», «Мемориал им. Василя Стуса» и др. в своем обращении заявили, что «арест бывшего премьер-министра и основного оппозиционного лидера во время судебного процесса, который расценивается правозащитниками, зарубежными экспертами и значительной частью украинского общества, как политически мотивированный, является серьезным шагом назад на пути демократического развития Украины».

По мнению авторов обращения, «ведение политически мотивированных уголовных дел крайне отрицательно скажется на внешней и внутренней политике нынешней власти».

В обращении подчеркивается, что Украина, как европейское государство, представлена в Комитете министров Совета Европы, готовится к проведению Евро-2012, а в 2013 году будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поэтому обязана соблюдать основные права граждан, в том числе и лидера оппозиции - Юлии ТИМОШЕНКО.

«Арест ТИМОШЕНКО мы расцениваем как оказание давления на подсудимую и запугивание украинских граждан», - акцентируют донецкие представители общественных и партийных организаций.

Они считают, что в противном случае международный имидж Украины «будет безвозвратно погублен, а граждане страны вынуждены будут признать, что живут в авторитарном государстве». Это, по мнению авторов обращения, может заставить население выбрать «более эффективные методы политической борьбы, которые доказали свою действенность в 2004 году». Поэтому они требуют прекратить репрессии и призывают присоединиться к их требованиям.

«Нет диктатуре хамства! Сегодня ТИМОШЕНКО – завтра ты!», - заключено в обращении.

Инициативная группа, подписавшая обращение, отметила, что сбор подписей в Донецкой области будет осуществляться одновременно в различных городах региона.