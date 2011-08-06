Западные эксперты: Янукович загнал себя в тупик

Западные эксперты: советуют Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ отказаться от преследования экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, потому что «будут большие потери».

Об этом они заявили в комментариях интернет-изданию «Політична думка».

В частности, как отметил старший научный сотрудник кафедры украиноведения в Университете Торонто, профессор Тарас КУЗЬО, «арест Юлии ТИМОШЕНКО, как я и ожидал, все меняет. Команда ЯНУКОВИЧА исходит из предположения, что Украина имеет слишком большую стратегическую важность для США и ЕС, чтобы против нее применяли какие-либо санкции.

Она (власть Украины) ошибается по поводу США, поскольку администрация ОБАМЫ больше напоминает БУША-старшего начала 1990-х годов с его благосклонным отношением к России. Однако они правы относительно ЕС, для которого Украина важнейший участник программы «Восточное партнерство». Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - самое амбициозное соглашением со времен соглашений об ассоциации, подписанных в 1990-х годах со странами Восточной Европы. Если политика ЕС относительно Украины провалится, вся инициатива «Восточного партнерства» будет дискредитирована», - отметил Т.КУЗЬО.

По его мнению, «именно здесь сыграют свою роль политические суды в Киеве. После заключения ТИМОШЕНКО подписание соглашения о ЗСТ будет отложено». «Еще до этого вероятность ратификации соглашения о ЗСТ была очень низкой, ведь большинство Европейского парламента (в составе четырех парламентских групп) критически относится к регрессу демократии в Украине, а 17 из 27 глав государств - членов ЕС принадлежат к партиям, которые входят в состав Европейской народной партии», - отметил эксперт.

Он считает, что «команда ЯНУКОВИЧА не может дать ТИМОШЕНКО условный срок, ведь это не даст возможности нейтрализовать ее: в таком случае она будет ездить по Украине и агитировать за себя в качестве мученицы. В этом ей нет равных». В то же время, добавил Т.КУЗЬО, заключение Ю.ТИМОШЕНКО лишит ее возможности принимать участие в выборах 2012-го и 2015 годов, а это будет означать, что ОБСЕ не сможет назвать эти выборы "демократическими".

«Если выборы в Беларуси не являются "демократическими", поскольку оппозиционные лидеры находятся в тюрьме, тогда как они могут быть "демократическими" в Украине, если в тюрьме находится ТИМОШЕНКО?», - отметил он.

В свою очередь профессор политологии в Радгерском университете (США) Александр МОТЫЛЬ отметил, что, начав суд над Ю.ТИМОШЕНКО, «режим загнал себя в тупик». По его словам, все считают суд политическим, поэтому его нужно как можно быстрее и с наименьшими потерями завершить. «ТИМОШЕНКО затягивает процесс, потому что это в ее интересах», - добавил эксперт.

По его словам, «арестовав ТИМОШЕНКО, режим ЯНУКОВИЧА сможет быстрее завершить это политическое шоу. Это плюс. Минус - это сам арест и плохой пиар Украины».

«Режим, видимо, надеется, что этот арест забудут после завершения процесса и приговора - и возможного помилования со стороны ЯНУКОВИЧА. В любом случае, хорошего конца для режима не будет. Речь может идти лишь об уменьшении потерь», - отметил А.МОТЫЛЬ.

При этом он выразил мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО, «безусловно, станет более мощной».

«Не думаю, что режим будет наказывать всех неугодных. Их слишком много, а режим слабоват. ЯНУКОВИЧ создал авторитарный режим еще год назад. Судебный процесс и арест ТИМОШЕНКО - это скорее проявление слабости, а не силы», - отметил эксперт.

В то же время журналист из Праги Зиновий ФРИС отметил, что он «и не допускал, что Юлию ТИМОШЕНКО арестуют».

«Думал: ну, побалуются, и тем все закончится. Но власть захотела показать зубки. Однако режим не учел, что мир покажет ему что-то значительно более существенное. И так оно практически уже происходит. Все выглядит крайне бездарно и цинично», - отметил он.

З.ФРИС предвидит выход людей на Майданы, главный - в том числе. «Не будет покоя в этой стране теперь. Даже если ТИМОШЕНКО через неделю выпустят. Рубикон власть перешла», - отметил он.