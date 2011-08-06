Freedom House возмущена арестом Тимошенко

Международная правозащитная организация Freedom House выражает свое возмущение по поводу ареста украинского экс-премьера и лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и призывает к ее немедленному освобождению.

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

«Это действие, в котором отсутствует любой авторитет как в глазах международного сообщества, так и среди многих украинцев. Это последний раунд в непрестанном преследовании правительства Ю.ТИМОШЕНКО и других ведущих политических оппонентов", - считают в организации.

Freedom House отмечает, что "сам процесс (над Ю.ТИМОШЕНКО) был омрачен серьезными нарушениями процедуры".

«Суд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в юридическом представительстве в двух случаях: провели рассмотрение без нее или без присутствия ее адвоката. Более того, украинское законодательство не позволяет, чтобы такие жалобы предоставлялись в то время, когда допрашивают свидетелей», - напомнили в организации.

«Мы всегда считали, что правовую кампанию против Ю.ТИМОШЕНКО представляет неправильное использование судебных разбирательств, чтобы оказывать давление на оппозиционных политиков», - сказал Дэвид КРАМЕР, президент Freedom House.

В организации отмечают, что процесс «подкрепляет понимание того, что нынешняя администрация избирательно преследует Ю.ТИМОШЕНКО с целью заставить ее замолчать».

«Для Соединенных Штатов и Европейского Союза, чтобы Украину видели как надежного партнера, Украина должна сделать больше, чтобы продемонстрировать свою благосклонность верховенству права и положить конец таким ошибочным рассмотрениям», - цитирует «Украинская правда».