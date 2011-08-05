Тимошенко поместили в ту же камеру, что и в 2000 году

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, арестованную сегодня по решению Печерского районного суда Киева, поместили в ту же камеру Лукьяновского СИЗО, в которой ее содержали в заключении в 2000 году.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В частности, по словам собеседника, Ю.ТИМОШЕНКО находится в камере № 242, у нее есть отдельный санузел и полноценное окно, в то время, как в большинстве камер окон нет.

Камера, в которой содержится Ю.ТИМОШЕНКО, рассчитана на двух человек, но экс-премьер-министр находится там одна.