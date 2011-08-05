Тимошенко поместили в ту же камеру, что и в 2000 году
18:32, 05 августа 2011Политика
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История пошла на повторный круг
Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, арестованную сегодня по решению Печерского районного суда Киева, поместили в ту же камеру Лукьяновского СИЗО, в которой ее содержали в заключении в 2000 году.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
В частности, по словам собеседника, Ю.ТИМОШЕНКО находится в камере № 242, у нее есть отдельный санузел и полноценное окно, в то время, как в большинстве камер окон нет.
Камера, в которой содержится Ю.ТИМОШЕНКО, рассчитана на двух человек, но экс-премьер-министр находится там одна.
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