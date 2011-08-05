Сегодня Киреев будет допрашивать двух экс-министров
09:41, 05 августа 2011Политика
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Уже слушали 23 свидетелей
Печерский районный суд Киева продолжает рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинении в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда находятся прокуроры, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Юрий СУХОВ.
Во время вчерашнего заседания суд допросил трех свидетелей по данному делу, а всего за время судебного процесса уже допрошены 23 свидетеля.
Сегодня планируется допросить экс-министра юстиции Николая ОНИЩУКА, экс-министра МЧС Владимира ШАНДРУ и представителя Института государства и права имени Корецкого.
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