Сегодня Киреев будет допрашивать двух экс-министров

Печерский районный суд Киева продолжает рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинении в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда находятся прокуроры, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Юрий СУХОВ.

Во время вчерашнего заседания суд допросил трех свидетелей по данному делу, а всего за время судебного процесса уже допрошены 23 свидетеля.

Сегодня планируется допросить экс-министра юстиции Николая ОНИЩУКА, экс-министра МЧС Владимира ШАНДРУ и представителя Института государства и права имени Корецкого.