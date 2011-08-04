Глава облсовета призвал отметить 24 августа с именами Бандеры и Шухевича

Председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ обратился к жителям области с призывом отметить 20-летие Независимости Украины под лозунгом «Бандера, Шухевич – Герои Украины!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном на сайте облсовета комментарии О.ПАНЬКЕВИЧА по поводу решения Высшего административного суда Украины об отмене указов Президента о присвоении звания Герой Украины проводнику ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.

«Судебный процесс о лишении Бандеры и Шухевича звания Героев Украины – абсолютно политический. То, что украинских героев лишили звания лишь на формальном основании, – потому что они не были гражданами Украины - свидетельствует о том, что заказчики дела не нашли никаких содержательных аргументов против Бандеры и Шухевича», - заявил О.ПАНЬКЕВИЧ.

«Решение суда не бросает тени на наших героев, никак не приуменьшает их подвига и нашей любви к ним, - подчеркнул О.ПАНЬКЕВИЧ. - Оно лишь убивает доверие к судам и всей системе власти».

Он подчеркнул, что «нужно идти дальше, добиваться справедливости в других судах, в частности международных».

«Но, несмотря на это, украинофобскому давлению на наше сознание мы должны противопоставить искреннее, всенародное, общенациональное чествование наших героев. 20-летие Независимости Украины – это благоприятный повод продемонстрировать наши чувства и убеждения. Я призываю всех жителей Львовщины отметить юбилей украинской Независимости под лозунгом «Бандера, Шухевич – Герои Украины!», - заявил председатель Львовского областного совета.

Он обратился к жителям Львовской области с призывом 24 августа прийти к памятнику С.Бандере во Львове, а также к памятникам в других городах области.

«Отпразднуем эту годовщину в обществе ветеранов УПА, которые как никто причастны к этому празднику, и покажем, что заказные решения судов для нас ничего не значат», - подчеркнул О.ПАНЬКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины «О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины» (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины».