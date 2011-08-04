Янукович растерян перед встречей с Баррозу?

Большинство экспертов считают, что судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО негативно повлияет на имидж Украины в мире.

Об этом эксперты заявили в комментариях интернет-изданию «Політична думка».

Так, писатель Юрий АНДРУХОВИЧ считает, что судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО является большим позором Украины перед мировым сообществом.

По мнению писателя, который убежден в заказном характере уголовного дела экс-премьера, власть не знает, как завершить рассмотрение этого дела.

«Как долго все это будет длиться? Не знаю. Ситуация кажется мне патовой, поэтому власть сама не знает, что с ней делать. С одной стороны, она категорически не позволит оправдательного приговора, потому что это не только развязало бы ТИМОШЕНКО руки в ее политической борьбе, но и повлекло бы фантастический скачок ее рейтингов. Выйдя победительницей из этой, без преувеличения, предельной ситуации, ТИМОШЕНКО уже только побеждала бы - и так вплоть до президентских выборов с ними же включительно. С другой стороны, власть понимает, что любой обвинительный приговор так же подвергает ее, власть, на значительные, мягко говоря, неприятности - о чем представители Запада говорят ей уже вполне открытыми и все менее дипломатичными текстами. В любом случае, применение санкций здесь неминуемо. Но только после вынесения приговора, до приговора никаких санкций не будет», - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

По его мнению, в целом, это тот случай, о котором говорят «и так плохо, и так нехорошо». «Вот власть и колеблется, что выбрать - победу ТИМОШЕНКО на будущих выборах или очень жесткие санкции Запада. При этом она еще и побаивается, что на самом деле санкции могут оказаться даже куда жестче, чем она способна предусмотреть», - заметил Ю.АНДРУХОВИЧ.

По его мнению, власть надеется, что «с неба упадет какое-то неожиданное третье решение - и можно будет «с честью» из этой ситуации выйти. А чтобы время не тянулось зря, она действительно прибегает к этакому садизму по принципу «не убью, так хоть крови попью».

Ю.АНДРУХОВИЧ заявил, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, включительно с условиями, в которых происходит процесс, большой позор для Украины. «Заграничные послы, по-видимому, должны о чем писать своим правительствам. То есть, каждый день этого процесса ужасно отдаляет Украину от цивилизованного мира», - убежден писатель.

В свою очередь, политолог Вадим КАРАСЕВ прогнозирует, что рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО в суде завершится к октябрю, а в конце этого месяца должна состояться встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, который, по мнению политолога, вспомнит о деле экс-премьера.

«Когда завершится эта волокита, тяжело спрогнозировать. Судья и те, кто им руководит, хотели бы это сделать до Дня Независимости. Но у них ничего не выйдет. Нужно еще допросить важного, ключевого свидетеля ЮЩЕНКО, который только появится в Украине после 15 августа. Поэтому вероятнее суд вынесет приговор к октябрю. Тогда как раз запланированная встреча ЯНУКОВИЧА с БАРРОЗУ, поэтому первый растерян, поскольку тема «суд над ТИМОШЕНКО» будет ключевой у второго», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, условия, в которых проходит судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, указывают на желание власти унизить ее. «Мол, почувствуй на себе все муки ада. Говорить здесь о каком-то гуманизме и непредвзятости просто не приходится. Нынешние украинские суды – это остатки советского ГУЛАГа. Чтобы было очень унизительно, больно и не по-человечески. Заявления о каких-то проведенных реформах в этой сфере просто безответственны. Свидетелей допрашивают по 7 часов, без перерыва на обед, подсудимой не дают возможности объяснить свою позицию. Это, безусловно, негуманно», - отметил политолог.

Председатель совета «Лаборатории законодательных инициатив» Игорь КОГУТ считает, что международное сообщество может ввести санкции к представителям украинской власти из-за судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Процесс над ТИМОШЕНКО подтверждает, что судебная власть зависима и не способна обеспечивать надлежащие права и подсудимым, и самим судьям. Этот процесс является очень показательным и определяющим для последующего развития страны. Международное сообщество уже неоднократно высказывалось по поводу политической ангажированности процесса над ТИМОШЕНКО. Нынешние суды напоминают печальные советские времена. Власть пока не реагирует, но вынуждена будет отреагировать», - сказал И.КОГУТ.

По его мнению, Печерский райсуд Киева, который рассматривает дело экс-премьера, выполняет функцию репрессивного органа.

«То, что ТИМОШЕНКО проявляет неуважение к суду, она аргументирует. Но то, что делается в суде: лишение людей на элементарный перерыв для обеда, давка и парилка вначале, потом переохлажденный зал, выведение из зала депутатов силой, невозможность адвокатам ознакомиться с делом и все такое, указывает на пренебрежение власти гражданами. То есть, суд выполняет функцию репрессивного органа», - сказал эксперт.

По его мнению, если власть не остановится, а оппозиция доведет эти факты до международного сообщества, то вопрос о применении санкций к украинской власти, как это делается ко всем руководителям авторитарных государств, станет очень актуальным. Кроме санкций к руководителям страны, Украина может также быть лишена разного рода поддержки, добавил И.КОГУТ.

В то же время, журналист из Праги Зиновий ФРИС считает, что западные государства не будут вводить санкции к украинским чиновникам или Украине в целом из-за процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, но имидж страны очень испортится.

«Безусловно, начать судебное дело против ТИМОШЕНКО без наивысшего благословения никто бы не посмел. Специальных санкций конкретно по поводу этого дела не будет, но будет что-то значительно хуже: Украина в глазах мирового сообщества все больше и больше будет выглядеть крайне непривлекательно, мягко говоря. А поэтому будут и соответствующие отношения, точнее отсутствие таковых. Таким образом, отдельные санкции к должностным лицам не так страшны, как ограничение продвижения Украины», - сказал З.ФРИС.

По его мнению, власть надеялась, что суд над экс-премьером завершится быстро, но ее надежды не сбылись.

«Судя по тому, как проходит этот суд, можно сделать вывод, что власть как можно скорее хочет избавиться от этого дела, потому что ей уже надоело выслушивать критику внутреннюю и внешнюю. Власть, я думаю, надеялась на полностью иной ход дела, на другой резонанс, но, как выяснилось, власть плохо знает ТИМОШЕНКО. Блиц-криг провалился! Сценарий приходится изменять на ходу. Когда закончится суд? К Дню Независимости - точно нет!!! Праздник выйдет омраченным для многих. Я даже допускаю, что на Банковой возникнет желание наказать тех, кто заверял хозяина кабинета №1, что суд над ТИМОШЕНКО удастся превратить в торжество демократии», - заметил З.ФРИС.

В свою очередь, политолог Игорь ЛОСЕВ не смог спрогнозировать, когда закончится суд над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Как долго будет длиться эта волокита, сказать тяжело. По логике, этого дела вообще не должно было быть. Но власть нелогична и жестока. То, что людей в суде мордуют, проводя заседания в нечеловеческих условиях, держат без обеда, не позволяют адвокатам ознакомиться с делом, является вполне естественным для этой власти. При этом Президент, находясь в слишком комфортных условиях, еще и позволяет себе что-то комментировать по этому делу», - отметил он.

И.ЛОСЕВ считает, что граждане должны задуматься о том, какую власть они избрали.

«Цель этого судилища уже давно всем стала понятной. Теперь едва ли не самый острый пришел момент задуматься избирателям, которые избирали эту власть. То есть, пеняйте на себя... А эта власть уже твердо продемонстрировала, что панькаться с гражданами и служить им она никогда не будет. И это лишь начало. Ситуация в стране будет лишь обостряться, потому что среди власти нет людей, которые что-то хотели бы и могли сделать для страны и для людей. Там исключительно материальный, бизнесовый интерес и, имея всю власть в руках, они этот интерес полнее удовлетворяют», - сказал И.ЛОСЕВ.

По его мнению, ситуация в Печерском суде характеризует все то, что происходит в государстве. «Люди, которые имеют серое вещество в голове, понимают, что говорить о какой-то непричастности наивысшего руководства государства к делу ТИМОШЕНКО и к условиям, в которых ведутся слушания, нельзя. Это управляемый суд, управляемый судья, и для этого даже не нужно каких-то доказательств из Администрации Президента. Достаточно посмотреть процесс по телевидению», - заметил политолог.