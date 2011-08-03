"Батьківщина" о героях, преступниках и изнасилованных судах

В партии "Батьківщина" считают, что решения судов о фактическом введении на территории Луганской области государственного статуса русского языка и о лишении Романа Шухевича и Степана Бандеры званий Героя Украины наглядно иллюстрируют критическое состояние судебной системы в Украине и демонстрируют отсутствие правосудия как такового.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батьківщина".

"Еще раз доказано: так называемые суды судят героев, в то время как реальным преступникам закон не писан. Суды, совместными усилиями с ЯНУКОВИЧЕМ строя авторитаризм, не только закрывают Украине дорогу в европейское будущее, но и, грубо вмешиваясь в историю, лишают Украину прошлого", - сообщили в пресс-службе.

Однако в партии убеждены, что истинных героев определяет народ, а не власть.

"Именно изнасилованная руководством страны судейская ветвь власти еще в прошлом году разрушила основы конституционного строя, приняв незаконные решения о способе формирования коалиции и о возобновлении действия редакции Конституции времен КУЧМЫ. Теперь практика антиконституционных решений продолжается, но уже в языковой сфере", - убеждены в "Батьківщині".

В партии напомнили, что Основной Закон в статье 10 четко определяет статус украинского языка как единого государственного, и ни один суд по заказу власти не имеет права касаться основ государственного строя и независимости.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Луганский окружной административный суд повторно отказался удовлетворить иск председателя областной организации Украинской народной партии Валентина ТКАЛИЧА к Луганскому областному совету с требованием признать недействительным разрешение облсовета на официальное использование русского языка на территории области. 17 июня Луганский окружной админсуд уже отклонял иск В.ТКАЛИЧА к областному совету с требованием признать недействительным решение об использовании русского языка.

Луганский облсовет 27 мая 2011 года принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и "рекомендовал" руководителям всех учреждений использовать русский язык вместе с государственным.

Высший административный суд Украины 2 августа оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".