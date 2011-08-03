Табачника поймали «за язык» - взятки при поступлении таки были?

Гражданская сеть «Опора» опровергает утверждение министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА о том, что во время нынешней вступительной кампании не зафиксировано ни одного случая взяточничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Опоры».

В частности, Гражданская сеть обращает внимание на недавние сообщения в средствах массовой информации, которые идут вразрез с заявлениями министра образования. Идет речь, в первую очередь, о факте возбуждения уголовного дела прокуратурой Закарпатской области против доцента Мукачевского государственного университета. Как указано в сообщении, преподавателя задержали 23 июля во время получения взятки в размере 1 тыс. дол. для последующей передачи средств человеку, который должен был способствовать успешной сдаче экзамена и поступлению на заочную форму обучения, отметили в «Опоре».

Другой случай зафиксирован в городе Дрогобыч Львовской области. Как указано на местном информационном ресурсе, 19 июля во время получения средств задержан заведующий кафедрой Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко. 750 евро должны были тоже помочь абитуриенту поступить на заочную форму обучения.

Кроме этого, в соседней Тернопольской области за такое же правонарушение задержан заместитель директора Чертковского института предпринимательства и бизнеса. На этот раз размер взятки достиг 2 тыс. дол.

Гражданская сеть «Опора» призывает Минобразования более тщательно знакомиться с неединичными фактами возбуждения уголовных дел против работников высших учебных заведений в 2011 году по факту получения взяток и принять меры по их избежанию.

Как сообщалось, 2 августа Д.ТАБАЧНИК во время пресс-конференции заверял, что поступление в вузы в этом году происходило честно, и ни одного случая взяточничества выявлено не было. В частности, по словам Д.ТАБАЧНИКА "по состоянию на 2 августа ни одного такого факта ни в милицию, ни в Службу безопасности, ни в органы налоговой службы не поступало".