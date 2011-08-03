Адвокат Тимошенко рассказал, что читает дело под видеонаблюдением

Защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ второй день находится в Печерском районном суде Киева, где изучает материалы "газового" дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

"Работать очень сложно. Мало того, что в маленькой комнатке постоянно находится более 20 человек в связи с приемным днем, там ведется еще и видеонаблюдение. Соответственно моя работа как адвоката осуществляется под тотальным контролем", - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, таким образом есть прямое нарушение адвокатской тайны.

"Я написал заявление на имя председателя Печерского суда с просьбой предоставить мне другую комнату для ознакомления с делом, но пока реакции нет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году, был объявлен перерыв до 10.00 4 августа для предоставления новому защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Юрию СУХОВУ времени на ознакомление с материалами дела.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВ просили суд предоставить два месяца на ознакомление с делом.