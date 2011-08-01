ГУАМ организовал рекламный тур для японцев

Представители японских туристических компаний посетили основные достопримечательности Украины, Азербайджанской Республики, Грузии и Республики Молдова.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, поездки прошли в рамках информационного тура, организованного туристическими операторами государств-членов ГУАМ, принимавшими участие в разработке совместного туристического продукта ГУАМ-Япония, для представителей японских туристических агентств.

Информационный тур, который состоялся 18-29 июля, был направлен на продвижение туристического потенциала стран ГУАМ и привлечение интереса туристов из Японии к посещению государств-членов ГУАМ.

Результаты инфотура, а также вопросы организации и проведения пресс-тура для заинтересованных представителей японских средств масс-медиа, будут рассмотрены на очередном заседании Рабочей группы ГУАМ по туризму.