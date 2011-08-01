Еханурова допрашивают четыре часа

В Печерском районном суде Киева в судебном разбирательстве уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 20 минут - до 15.40.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ объявил соответствующее решение по просьбе защитника Ю.ТИМОШЕНКО Юрия СУХОВА.

В то же время допрос бывшего министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА еще не завершен. Его допрос длится уже четыре часа, на протяжении двух из которых свои вопросы задает экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО. В основном вопросы касаются условий подписания 4 января 2006 года соглашения об урегулировании газовых отношений между НАК «Нафтогаз Украины», российским ОАО «Газпром» и «РосУкрЭнерго».

Допрос Ю.ЕХАНУРОВА будет продолжен после окончания технического перерыва.