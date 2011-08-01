В Харькове горел торговый центр «Барабашово»

В Харькове горел крупнейший в Восточной Украине торговый центр «Барабашово».

Как сообщили УНИАН в Главном управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар возник 30 июля около 15.40.

Огнем был охвачен торговый павильон площадью 720 квадратных метров. В гашении пожара приняли участие десять отделений на автоцистернах и четыре отделения специальной техники. Возгорание ликвидировали в течение трех часов.

Во время пожара торговый центр не работал, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.