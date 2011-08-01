Киреев удовлетворил одно ходатайство Тимошенко
10:59, 01 августа 2011Политика
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Решение принял на месте
Суд удовлетворил ходатайство экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о привлечении Юрия СУХОВА к ее делу в качестве защитника.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ принял на месте.
Сейчас Ю.СУХОВ занял место возле Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда.
Как сообщалось, Ю.СУХОВ был Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики во времена правительства Ю.ТИМОШЕНКО.
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