Киреев удовлетворил одно ходатайство Тимошенко

10:59, 01 августа 2011
Политика
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Решение принял на месте

Суд удовлетворил ходатайство экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о привлечении Юрия СУХОВА к ее делу в качестве защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ принял на месте.

Сейчас Ю.СУХОВ занял место возле Ю.ТИМОШЕНКО в зале суда.

Как сообщалось, Ю.СУХОВ был Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики во времена правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

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