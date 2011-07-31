Россия вместе с Украиной скорбит по погибшим шахтерам

Россия вместе с Украиной скорбит по шахтерам, погибшим 29 июля в результате аварий на двух шахтах, сообщил журналистам глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин.

"Погибли наши братья, потому что украинский и российский - братские славянские народы, единой веры. Россия скорбит вместе с Украиной и желает пострадавшим выздоровления", - сказал Нарышкин в Севастополе после молебна в главном храме города о погибших.

Глава кремлевской администрации прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ. Программа праздника значительно сокращена в связи с трауром, объявленным в Украине 31 июля.