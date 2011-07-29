Янукович срочно вылетает из Крыма на Луганщину

В связи с аварией на шахте «Суходольская-Восточная», случившейся сегодня ночью, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ срочно отбывает из Крыма в Луганскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 1.57 в г. Суходольск Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» на горизонте 915 м произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 8.30, погибли 16 горняков, три шахтера с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы. Судьба еще 9 не известна.