Терехин понимает, зачем Кремлю басни об Украине

Экономическая агрессия украинских предприятий направлена против стран третьего мира.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, первый заместитель головы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деяльности, налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН в комментарии Институту Горшенина в ходе экспертного опроса «Инвестиционная привлекательность Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС» в рамках годовой программы Института «Украина-Россия-ЕС».

«Украина - достаточно открытая страна с точки зрения международной торговли. Я бы посоветовал посмотреть на не статику – кто что продает сейчас, а на динамику – как продавалось несколько лет назад и как продается сейчас. И тогда вы увидите, что экономическая агрессия - в хорошем смысле - украинских предприятий направлена не в Россию и не в Европу, а на страны, так называемого, третьего мира», - отметил депутат.

По его мнению, хорошим решением для Украины было бы подписание договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом. «Но вопрос: на каких условиях? Украину долгое время тренировал Кремль. Напомню, что Украина в 1994 году ратифицировала договор о свободной торговле с РФ. До сих пор этот договор не ратифицирован Думой РФ. В результате, так называемый договор о свободной торговле с РФ работает на РФ. Масса ограничений существует: украинский сахар, водка или автомобили, и недавно почему-то карамельки», - сказал С.ТЕРЕХИН.

Он полагает, что риторика по поводу Таможенного союза похожа на риторику с отключением электричества в Беларуси. «Россия отрубила Беларуси электричество, а оказалось, что Беларуси российское электричество особо и не нужно. Когда мне начинают рассказывать истории о том, что существует угроза для внутреннего рынка России, если Украина войдет в ЗСТ с ЕС, – это такая глупость. Вернее, это не глупость – это политика, рассчитанная на людей, которые не понимают, каким образом в международной торговле двигаются товарные услуги», - считает народный депутат.

По мнению С.ТЕРЕХИНА, свободная торговля с Евросоюзом принесет не только деньги, инвестиции и увеличение товарообмена - она принесет новое качество жизни. «Мне бы очень хотелось, чтобы не только в Киеве, а где-нибудь в Красноармейске или в моем любимом Комсомольске Полтавской области, люди почувствовали, что они живут качественно лучше. Для этого необходима интеграция с ЕС – сначала экономическая, потом социальная, потом политическая», - полагает он.

Относительно того, может ли Украина повторить путь Польши, которая не так давно стала членом ЕС, но уже демонстрирует определенные успехи, народный депутат ответил: «У меня много было контактов с моими коллегами из Польши, в начале 90-х годов мы там деньги зарабатывали вместе. Но могу сказать, что по трудолюбию и ответственности граждане моей страны вне конкуренции».