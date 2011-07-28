Тимошенко поддержала ходатайство прокуратуры

Печерский районный суд Киева решил допросить по уголовному делу, возбужденному по обвинению бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при заключении газовых соглашений 2009 года, экс-заместителя председателя НАК «Нафтогаз» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

В частности, ходатайство о заслушивании И.ДИДЕНКО внесла сторона государственного обвинения – прокуроры.

Сторона обвинения отметила, что 19 января И.ДИДЕНКО подписал одно из газовых соглашений. Во время заседания было установлено, что И.ДИДЕНКО сейчас находится в СИЗО.

Ходатайство прокуратуры поддержала и сама Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что «ДИДЕНКО должен быть обязательно допрошен, поскольку он раньше не допрашивался».

Она также пыталась заявить ходатайство о привлечении к допросам и других свидетелей, однако председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ ее прервал и отметил, что это должно быть сделано в установленном порядке.

После этого судья Печерского райсуда объявил перерыв до 10.00 29 июля, чтобы доставить в суд и вызвать других свидетелей.